МИД назвал условие разрешения полетов у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках ДОН

Россия готова допустить мониторинговые полеты в 10-километровой зоне у границ Южной Осетии и Абхазии в рамках Договора по открытому небу, только если Грузия вернется к исполнению ДОН, заявил МИД России.

В МИД подчеркнули, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. По Договору наблюдательные полеты проводятся не ближе чем в 10 км от границы государства, не являющегося участником ДОН, указывается в комментарии на сайте МИДа.

«При этом вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией», – отмечает МИД.

В комментарии говорится, что для сохранения договора в апреле 2018 года Россия отменила ограничения на полеты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе, но оставила за собой право вернуться к этому вопросу в будущем, предупредив, что придание постоянного характера этому разрешению возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств.

«К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия готова допустить в 10-километровые зоны миссии наблюдения, но при условии ответственных действий Грузии.

«Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией», – говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Россия продолжит придерживаться транспарентности в рамках ДОН при военных учениях.

«Российская Федерация полностью выполняет обязательства по обеспечению транспарентности при осуществлении военной деятельности, включая проведение военных учений. Намерены и впредь придерживаться этой практики, в том числе в рамках ДОН», – отметили в министерстве.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не выходить из соглашения.

США обвинили Россию в несоблюдении положений договора, однако в МИДе заметили, что Вашингтон даже не собирался обсуждать с Россией претензии по Договору.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.