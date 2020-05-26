Суд в Киеве заочно арестовал экс-министра обороны Украины по делу о «евромайдане»

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о стрельбе на майдане 18-20 февраля 2014 года, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«По ходатайству прокурора офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что Лебедев арестован по делу об организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центре Киева.



В прокуратуре пояснили, что решение суда «дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции».

«Прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – добавили в офисе.

Лебедев стал министром обороны 24 декабря 2012 в соответствии с указом президента Виктора Януковича. Он пробыл на посту до 27 февраля 2014 года, сейчас бывший министр находится за пределами страны.

Ранее юристы, представляющие интересы Януковича заявили, что прокуроры офиса генпрокурора Украины скрывают от суда протоколы допроса грузинских снайперов, которые участвовали в украинском Майдане зимой 2014 года.