Песков заявил об отсутствии ясности с планом восстановления экономики

Формат национального плана восстановления экономики еще не согласован, нет даты и наметок по проведению Госсовета на эту тему, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока наметок по проведению Госсовета нет», – передает его слова ТАСС.

Между тем, источник сообщил, что Минэкономразвития внесло в правительство общенациональный план восстановления экономики.

19 мая премьер Михаил Мишустин сообщал, что российское правительство в ближайшее время завершит работу по подготовке общенационального плана по восстановлению экономики. Он должен быть представлен к 1 июня по поручению президента Владимира Путина.

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