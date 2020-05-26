Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

Бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине Владимир Лопухин скончался от коронавируса, сообщил его друг, писатель Денис Драгунский.

«Сегодня от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», – говорится в сообщении Драгунского на Facebook.

Владимир Лопухин родился в Москве 23 мая 1952 года. С 10 ноября 1991 года по 30 мая 1992 года возглавлял министерство топлива и энергетики РСФСР/РФ. Являлся советником правительства по вопросам международного экономического сотрудничества и топливно-энергетического комплекса, внештатным советником и.о. премьер-министра Егора Гайдара. Впоследствии занимал руководящие должности в финансовых и инвестиционных организациях.