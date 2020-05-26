Ростех приступил к созданию единой компании по обслуживанию экспортной военной авиации

Ростех начал создание компании для обслуживания всей поставляемой за рубеж российской военной авиатехники: на данный момент каждый производитель оказывает услуги по отдельности.

«Создаваемая компания объединит весь комплекс сервисных услуг, предоставляемых сегодня производителями самолетов, вертолетов, авионики, двигателей, различных агрегатов и бортовых систем», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

В госкорпорации уточнили, что речь идет о сервисных услугах для продукции военного назначения.

В пресс-службы отметили, что инициатива направлена на совершенствование сервисного обслуживания авиационной техники, поставляемой на экспорт.



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