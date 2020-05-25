Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил постепенное улучшение эпидситуации, однако порекомендовал гражданам не расслабляться, а готовиться ко второй волне распространения коронавируса.

«Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», – передает БелТА заявление Лукашенко.

По его словам, ситуация с COVID стабилизировалась и даже пошла на снижение в Минской и Могилевской областях.

Он подчеркнул, что контроль за заболевшими и граждан, находящихся в группе риска проходит в ежедневном режиме, утром и вечером.

«Но ни в коем случае нельзя расслабляться», – подытожил Лукашенко.

Напомним, в начале мая президент выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса и заверил, что буквально через месяц белорусы забудут о коронавирусе.