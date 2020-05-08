Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусе

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Крыму грозят крахом курортного сезона

Россиян могут лишить Крыма этим летомФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Курортный сезон в Крыму вряд ли состоится из-за коронавируса, считает глава республики Сергей Аксенов. Это чревато экономическими проблемами для полуострова – жизнь крымчан почти полностью зависит от туристов, которых приезжает в три раза больше, чем самих жителей республики. Однако в самой туриндустрии считают, что хотя потери из-за вируса и неизбежны, возможен и более оптимистичный вариант. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

Анатолий Быков является одним из символов криминального разгула девяностых годовФото: Кижель Константин/ТАСС
Задержание красноярского авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в убийстве двух человек не стало особой неожиданностью. Быкова неоднократно задерживали, арестовывали и судили. Сюрпризом стало то, что на этот раз красноярский антигерой из лихих 90-х вдруг стал любимцем российских коммунистов. Подробности...
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СБУ решила заменить украинцам совесть

Глава СБУ Иван Баканов − друг детства Владимира Зеленского и ключевой человек в его командеФото: president.gov.ua
Офис президента Украины произвел на свет поправки к закону «О СБУ», превращающие эту спецслужбу в как будто всевластную структуру. Речь при этом идет не о ее полномочиях, а о ее новых задачах − защищать «украинскую духовность», «украинскую этику» и «украинскую мораль». Означает это прежде всего то, что людей в администрацию Зеленского набрали по объявлению. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Миру готовят новый криптовалютный пузырь

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Биткоин демонстрирует рост на фоне нарастающего кризиса в мировых экономиках. Никто не скажет, как долго будет расти первая цифровая валюта, а вместе с ней и другие, но очевидно одно: никаких рыночных предпосылок к этому нет. Подробности...
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Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Про войну на Донбассе как бы забыли. Иногда спохватятся, начнут ее показывать центральные телеканалы – но потом этот всплеск внимания затухает, и массовый интерес возвращается к другим вещам. Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

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              Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусе

              8 мая 2020, 15:32

              Текст: Евгения Шестак

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              Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса и заверил, что во время парада 9 мая будут соблюдены все меры безопасности.

              «Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение... Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», – цитирует агентство БелТА Лукашенко.

              Глава государства уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции. 

              «Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь – это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай Бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни», – сказал Лукашенко.

              Президент Белоруссии похвалил Россию за проведение большого количества тестов. При этом он подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей. 

              «Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор, – спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых – в Белоруссии», – добавил Лукашенко. 

              По его словам, в стране достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержания тяжело больных.

              Кроме того, белорусский лидер отметил, что с удовольствием бы увидел на параде в Минске 9 мая людей, выздоровевших после COVID-19, но силой туда власти никого не будут «тащить».

              «Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь, это самое простое, что можно победить, не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз», – добавил президент.

              Вместе с тем Лукашенко отметил, что большинство желающих приехать на парад из регионов, в их числе есть даже представители медперсонала, врачи. 

              «Я не буду приветствовать только то, если людей будут насильно приглашать или даже подталкивать на это мероприятие. Это дело чести каждого человека. Кто-то по-иному думает. Вы их знаете. Мы оппозицию и не зовем туда. Это их право», – подчеркнул президент.

              Ранее в ВОЗ заявили, что Белоруссии нужно незамедлительно усилить меры физического дистанцирования граждан для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса. При этом Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы. 

              Политолог объяснил газете ВЗГЛЯД решение Лукашенко провести парад Победы.


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