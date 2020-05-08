Лукашенко пообещал, что белорусы через месяц забудут о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в правильности избранного пути борьбы с распространением коронавируса и заверил, что во время парада 9 мая будут соблюдены все меры безопасности.

«Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение... Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», – цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Глава государства уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции.

«Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь – это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай Бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии похвалил Россию за проведение большого количества тестов. При этом он подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей.

«Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор, – спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых – в Белоруссии», – добавил Лукашенко.

По его словам, в стране достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержания тяжело больных.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что с удовольствием бы увидел на параде в Минске 9 мая людей, выздоровевших после COVID-19, но силой туда власти никого не будут «тащить».

«Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь, это самое простое, что можно победить, не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие. Настоящая истерия, психоз», – добавил президент.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что большинство желающих приехать на парад из регионов, в их числе есть даже представители медперсонала, врачи.

«Я не буду приветствовать только то, если людей будут насильно приглашать или даже подталкивать на это мероприятие. Это дело чести каждого человека. Кто-то по-иному думает. Вы их знаете. Мы оппозицию и не зовем туда. Это их право», – подчеркнул президент.

Ранее в ВОЗ заявили, что Белоруссии нужно незамедлительно усилить меры физического дистанцирования граждан для того, чтобы сдерживать распространение коронавируса. При этом Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы.

Политолог объяснил газете ВЗГЛЯД решение Лукашенко провести парад Победы.