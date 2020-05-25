Блогер раскритиковал исследование «Медиазоны» о смертности среди врачей

Блогер Илиас Меркури раскритиковал «расследование» портала «Медиазона» о смертности от коронавируса среди врачей в России, отметив, что данные в статье искаженные и неполные.

На прошлой неделе «Медиазона» опубликовала «исследование» о смертности от коронавируса среди врачей. Издание утверждает, что в России медперсонал якобы умирает в 16 раз чаще, чем в других странах. Так, по словам журналистов, на 19 мая в России от коронавируса якобы скончались 186 медиков.

Между тем, блогер Илиас Меркури на своем канале на YouTube отмечает, что факты, приведенные в статье, не могут создать объективную картину, поскольку они искаженные, неполные, неточные и разрозненные.

В частности, выяснилось, что часть ссылок на фамилиях медработников Санкт-Петербурга ведут в личный альбом пользователя ВКонтакте под именем Вера Соколинская. Судя по информации на странице, женщина не имеет никакого отношения к медицине. Кроме того, Соколинская публиковала фейк о том, что врачей в больницах заставляют подписывать соглашение о неразглашении информации. Эту информацию уже опровергли ее друзья-медики.

Также анализ списка якобы умерших медработников показал, что они не могли все работать с коронавирусными больными. Более того, по данным Фонда социального страхования, часть людей, указанных в «Списке памяти», не являются врачами вообще.

Меркури также обратил внимание, что авторы статьи подтасовывают информацию и публикуют только те данные, которые укладываются в логику их материала, а факты из аналогичных источников, которые противоречат исследованию, отбрасывают.

Так, обращаясь к публикации The Guardian, журналисты утверждают, что смертность от коронавируса в России якобы занижена, так как она «не выглядит достоверной на фоне показателей других стран». Между тем, Меркури обращает внимание, что «Россия далеко не лучшая в мире в этом смысле». «У нас смертность – 1,9 на 100 тыс. человек, в Белоруссии – 1,8. На Украине – 1,3, а в Латвии вообще 0,8 человека. Кроме того, «Медиазона» заявляет, что раз Россия занимает второе место в мире по количеству выявленных зараженных, значит, смертность у нас должна быть высокой. Это ложь. Никакой корреляции между числом заболевших и умерших нет», подчеркивает блогер.

Меркури также отметил, что такую противоречивую статью поддержал Алексей Навальный. «То есть он согласился с представленными «Медиазоной» данными. Но буквально на следующий день Навальный публикует информацию от организации своей личной окулистки Васильевой. И там другие цифры, меньше. Так где же верные данные и глубокий анализ, Алексей Анатольевич? Или Навального не интересует точность информации, которую он публикует?» – иронизирует блогер.

В апреле блогер Илиас Меркури говорил, что сторонники Навального пиарятся на ситуации с коронавирусом.