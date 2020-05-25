Эксперты оценили задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

«В перестрелке принимали участие непрофессионалы. Потому полицейский, исходя из оперативной обстановки, принял решение задержать подозреваемых самостоятельно», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. Так он прокомментировал видео с задержанием подозреваемых в перестрелке, устроенной на юге Москвы.

«Перестрелка в ЖК «Ясный» вызвала общественный резонанс именно потому, что оказалась довольно неожиданной. За период с января по апрель текущего года структура преступности сильно изменилась. Из-за того, что большинство населения ушло в интернет, наибольший рост имела киберпреступность. Поэтому самое значительное внимание сейчас уделяется этому направлению», – рассказал генерал-майор внутренней службы МВД в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

«В этой связи аналитики и криминологи делают вывод, что в сфере организованной преступности неминуемо будут нарастать противоречия, которые в условиях коронавируса накапливаются и будут проявляться», – продолжил собеседник.

«Что касается самой перестрелки – в ней принимали участие непрофессионалы. При большом количестве произведенных выстрелов число пострадавших невелико. Налицо конфликт двух организованных групп. С причинами еще разбираются, но реакция полиции была своевременной. С точки зрения эффективности реагирования задержание было произведено очень быстро и достаточно эффективно», – добавил Ворожцов.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что при задержании подозреваемых, судя по записям с камер видеонаблюдения, полицейский действовал в одиночку. «Поведение сотрудника называется «действовал исходя из оперативной обстановки». Насколько я понимаю, подозреваемые не собирались применять оружие против полиции. Потому, исходя из обстановки, полицейский принял решение действовать самостоятельно», – предположил Ворожцов.

Подполковник запаса МВД России Олег Иванников придерживается схожей точки зрения. «В данном случае у полиции была информация, что на территории ЖК действуют порядком напуганные молодые люди, которые уже постарались избавиться от оружия.

Они сидели там как зайчики, которых можно было просто посадить в мешок и забрать с собой», – сказал Иванников газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в обычной ситуации группа немедленного реагирования состоит из трех человек: водителя и двух сотрудников, которые прикрывают друг друга. «Возможно, второй полицейский просто не попал в кадр видеозаписи, которая появилась в общем доступе. Один полицейский обычно осуществляет только поквартирный обход. А в задержании всегда задействуются несколько человек, чтобы не оставить преступникам шансов скрыться», – пояснил собеседник.

В свою очередь Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Перминов счел поведение сотрудника полиции хоть и рискованным, но все же адекватным сложившейся ситуации.

«Полицейский, который пытался задержать подозреваемых, как говорится по горячим следам, конечно подвергал себя опасности. Профессия полицейского подразумевает риск. Кроме того, многие сотрудники полиции побывали в зонах боевых действий, в горячих точках, они прекрасно понимают, чем могут грозить такие ситуации. Но, думаю, сотрудник МВД действовал адекватно происходившему», – сказал Перминов газете ВЗГЛЯД.

Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадали два человека. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.