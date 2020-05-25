Эксперты оценили задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

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Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19

Илья Духовлинов в лабораторииФото: из личного архива
«У нас имеется молекула, которая представляет собой активное вещество вакцины, и мы разработали также и масштабированную технологию ее производства», – российский ученый Илья Духовлинов утверждает, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. О ходе исследований ученый рассказал газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Коронавирус ведет США к социализму

Стараниями социалистки Окасио-Кортес маргинальная повестка в США постепенно становится мейнстримомФото: Edelman Alex/CNP/ABACA/Reuters
На фоне пандемии, экономического кризиса и разочарования в своем государстве среди граждан США резко увеличилась популярность социалистических идей. Немудрено: в условиях, когда четверть американцев потеряли работу, благосостояние наиболее богатых семей растет ускоренными темпами. Политическая смена Берни Сандерсу уже оформилась и требует радикальных перемен. К чему это приведет Америку?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...

Пандемия не приведет к появлению нового мира

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия коронавируса не приведет ни к каким фундаментальным изменениями ни в мире, ни в человеческом обществе. Просто потому, что не является достаточным для них потрясением. Подробности...
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День рождения русской души

Владимир Можегов, публицист
24 мая – особый для России день. Это не просто отмечаемый Церковью день памяти просветителей славян Кирилла и Мефодия, и не просто единственный в России церковно-государственный праздник: День славянской письменности и культуры. Это гораздо больше. Подробности...
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              Эксперты оценили задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

                 25 мая 2020, 12:32
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Макарова,
              Иван Абакумов

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              «В перестрелке принимали участие непрофессионалы. Потому полицейский, исходя из оперативной обстановки, принял решение задержать подозреваемых самостоятельно», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. Так он прокомментировал видео с задержанием подозреваемых в перестрелке, устроенной на юге Москвы.

              «Перестрелка в ЖК «Ясный» вызвала общественный резонанс именно потому, что оказалась довольно неожиданной. За период с января по апрель текущего года структура преступности сильно изменилась. Из-за того, что большинство населения ушло в интернет, наибольший рост имела киберпреступность. Поэтому самое значительное внимание сейчас уделяется этому направлению», – рассказал генерал-майор внутренней службы МВД в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

              «В этой связи аналитики и криминологи делают вывод, что в сфере организованной преступности неминуемо будут нарастать противоречия, которые в условиях коронавируса накапливаются и будут проявляться», – продолжил собеседник.

              «Что касается самой перестрелки – в ней принимали участие непрофессионалы. При большом количестве произведенных выстрелов число пострадавших невелико. Налицо конфликт двух организованных групп. С причинами еще разбираются, но реакция полиции была своевременной. С точки зрения эффективности реагирования задержание было произведено очень быстро и достаточно эффективно», – добавил Ворожцов.

              При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что при задержании подозреваемых, судя по записям с камер видеонаблюдения, полицейский действовал в одиночку. «Поведение сотрудника называется «действовал исходя из оперативной обстановки». Насколько я понимаю, подозреваемые не собирались применять оружие против полиции. Потому, исходя из обстановки, полицейский принял решение действовать самостоятельно», – предположил Ворожцов.

              Подполковник запаса МВД России Олег Иванников придерживается схожей точки зрения. «В данном случае у полиции была информация, что на территории ЖК действуют порядком напуганные молодые люди, которые уже постарались избавиться от оружия.

              Они сидели там как зайчики, которых можно было просто посадить в мешок и забрать с собой», – сказал Иванников газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, в обычной ситуации группа немедленного реагирования состоит из трех человек: водителя и двух сотрудников, которые прикрывают друг друга. «Возможно, второй полицейский просто не попал в кадр видеозаписи, которая появилась в общем доступе. Один полицейский обычно осуществляет только поквартирный обход. А в задержании всегда задействуются несколько человек, чтобы не оставить преступникам шансов скрыться», – пояснил собеседник.

              В свою очередь Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Перминов счел поведение сотрудника полиции хоть и рискованным, но все же адекватным сложившейся ситуации.

              «Полицейский, который пытался задержать подозреваемых, как говорится по горячим следам, конечно подвергал себя опасности. Профессия полицейского подразумевает риск. Кроме того, многие сотрудники полиции побывали в зонах боевых действий, в горячих точках, они прекрасно понимают, чем могут грозить такие ситуации. Но, думаю, сотрудник МВД действовал адекватно происходившему», – сказал Перминов газете ВЗГЛЯД.

              Напомним, в воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой пострадали два человека. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В Сети появилось видео инцидента.

              Был объявлен план «Перехват». По горячим следам сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Позднее число задержанных после стрельбы на юге Москвы достигло девяти человек.

              В правоохранительных органах сообщили, что задержанные оказались иногородними. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.


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