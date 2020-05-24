В Центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 19 сотрудников

С марта среди сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) выявлено 19 заражений коронавирусом.

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК», – приводит ТАСС сообщение Центра.

Отмечается, что, по состоянию на 24 марта, полностью выздоровели 13 человек. В пресс-службе отметили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Лечение в больнице проходили всего два человека, которые уже выписаны.

Также в ЦПК пояснили, что «космонавтов среди заболевших нет, тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно».

За минувшие сутки в России выявлено 8 тыс. 599 новых случаев коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 344 тыс. 481 случай заболевания.