В Москве за сутки вылечились 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом

Взгляд
24 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
Разделы

Европа и Азия отказываются от американского газа

Американский СПГ проигрывает ценовую войну за рынки сбытаФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Амбиции США стать первыми на европейском газовом рынке разбиваются в пух и прах. Покупатели в Европе и Азии отказываются от поставок американского СПГ даже несмотря на штрафные санкции. Ценовая война на рынке газа наносит ущерб и России. Однако у российских экспортеров СПГ и трубопопроводного газа имеются серьезные преимущества.  Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко вообразил Белоруссию ракетной державой

Белорусские ракеты должны заменить китайские в РСЗО «Полонез»Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Александр Лукашенко потребовал белорусскую оборонку ускорить создание собственной ракеты с дальностью до 300 километров. Состоящая в ОДКБ Белоруссия ведет совместные разработки и производство вооружений с Китаем и даже с Украиной. Но при этом Лукашенко не намерен «перед россиянами становиться на колени». Так для чего Минску нужна собственная ракетная программа и кому будет угрожать это оружие? Подробности...
Перейти а раздел…

Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
Перейти а раздел…

Ветряки и коронавирус добивают украинскую энергетику

Украинские АЭС все больше снижают выработку электричестваФото: xaec.org.ua
Общая мощность работающих блоков украинских АЭС упала до исторического минимума – 6780 МВт. А ведь атомные электростанции – это основа всей украинской энергетики, главные производители электроэнергии Украины. Что послужило причиной такого существенного падения и в какой степени на происходящее повлияла пандемия коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выжить «понаехавшим» в русской деревне

Дмитрий Грунюшкин, писатель
В связи с карантином много горожан задумалось о переезде в деревню. А те, кто переехал, уже начали осознавать, что напрасно путали туризм и эмиграцию. И что постоянная жизнь на земле – вещь весьма хлопотная и далеко не всегда комфортная. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

В Донбассе – новая фаза военного конфликта

Андрей Бабицкий, журналист
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    США навязали России тяжелый выбор

    Главные орденоносцы России

    Украина поссорилась с Болгарией

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названы прошедшие пик COVID-19 российские регионы
              Заложник раскрыл подробности захвата банка в центре МосквыМясников увидел ошибку в подсчетах заразившихся коронавирусомНа Украине заявили о слежке за Россией из космосаШнуров высмеял жалобы Пригожина
              Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООНПушков раскрыл подоплеку разговора Порошенко с БайденомФлешмоб с раздеванием устроили в России в защиту тульской медсестрыСША показали уничтожение беспилотника лазером (видео)
              Названа сумма долга задержанного за захват заложников в банке в МосквеУкраинский депутат найден мертвым с огнестрельным ранениемНазван мотив убийства семерых бойцов нацгвардии Украины под Житомиром«Личный крокодил Гитлера» умер в Москве

              Главная тема


              Ветряки и коронавирус добивают украинскую энергетику

              Перспектив нет


              Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

              столкновение мэтров


              Познер ответил письмом Михалкову на последний выпуск «Бесогон ТВ»

              «вы уже умерли»


              Доктор Мясников объяснил, почему уехал из «сытой Америки»

              Видео

              шестой срок


              Лукашенко станет президентом в новой реальности

              легальная разведка


              Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

              основа взаимоотношений


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              Андрей Ермак и Леонид Кучма


              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Знаем, как надо


              Алексей Алешковский: Россия не одурела

              Россия, вперед!


              Борис Межуев: Что значит быть цивилизацией

              Ухудшение ситуации


              Андрей Бабицкий: В Донбассе – новая фаза военного конфликта

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?

              В Москве за сутки вылечились 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом

              24 мая 2020, 10:09

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              За минувшие сутки 2 тыс. 427 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

              Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 49 тыс. 840, передает РИА «Новости».

              «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2 тыс. 427 человек», – отметила Ракова.  

              Вице-мэр подчеркнула, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

              За минувшие сутки в России выявлено 9 тыс. 434 новых случая коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 335 тыс. 882 случая заболевания. 

              Накануне российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............