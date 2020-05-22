Минздрав одобрил старт финальной стадии испытаний препарата от коронавируса «Фавипиравир»

Минздрав одобрил переход к финальной стадии сравнительного клинического исследования возможностей применения препарата «Фавипиравир» для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Минздрав России 21 мая дал разрешение на переход к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в девяти регионах Российской Федерации», – передает ТАСС текст пресс-релиза.

По итогам первого этапа эффективность медикамента составила выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

Напомним, 28 апреля Минздрав выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса.

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