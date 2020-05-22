В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 73 вирус-положительных пациента, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в городе скончались 1867 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, передает ТАСС.

Накануне в российской столице скончались 68 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на приближающееся окончание эпидемии коронавируса. Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве.

Он сообщил о падении количества выявляемых случаев коронавируса в два раза.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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