Москва обвинила Прагу в сокрытии демонтированного памятника маршалу Коневу

Пражские власти фактически спрятали демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что один из острых вопросов, которые предстоит обсудить, это ситуация вокруг памятника маршалу Коневу, который пражские власти демонтировали и – другого слова я не могу сказать – куда-то спрятали», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что Москва неоднократно напоминала Праге о статье 21 договора Чехии и России о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

«Согласно этой статье сохранность, уход и доступ к воинским памятникам - именно таковым является памятник Коневу – обязана обеспечивать чешская сторона. Мы считаем сложившуюся ситуацию нарушением этих положений, о чем мы неоднократно говорили. При этом из Праги продолжают звучать заявления о том, что памятник – это некая собственность муниципалитета. Мы вновь заявляем, что обязательства по международным договорам лежат на государстве, поэтому официальные власти не могут уходить от такого рода ответственности», – сказала представитель ведомства.

Захарова отметила, что памятник долгие десятилетия числился в общенациональном реестре военных памятников, который ведет Министерство обороны Чешской Республики.

«Сейчас это, вопреки имеющимся фактам, отрицают. Будем добиваться ответа чешской стороны, на каком основании этот монумент именно сейчас был изъят из реестра», – сказала она.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.