Эксперт: Претензии «Голоса» к подбору наблюдателей за голосованием носят сюрреальный характер

«Странно, что организации, якобы заинтересованные в наблюдении за голосованием, в отличие от сотен нормальных организаций, не направляют свои предложения по наблюдателям», – заявил газете ВЗГЛЯД глава рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, комментируя претензии «Голоса» к подбору наблюдателей.

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом и то, что дата проведения голосования по поправкам в Конституцию пока не определена, процесс подготовки к массовому общественному контролю волеизъявления продолжается. Уже на данный момент в наблюдении за голосованием планируют принять участие более 1300 общественных организаций, а количество поданных заявок приближается к 100 тыс. человек», – сказал Григорьев.

По его словам, чтобы в наблюдении за голосованием приняло максимальное количество организаций и наблюдателей, Общественная палата максимально расширила спектр тех, кто может выдвигать кандидатов в наблюдатели.

«Согласно принятому ОП положению, выдвигать кандидатов в наблюдатели можно разными способами: от общественных объединений, от профессиональных и творческих союзов, от объединений работодателей, от политических партий и, наконец, желающий лично может внести свою кандидатуру и стать наблюдателем», – пояснил Григорьев.

Он указал, что документы, необходимые для назначения наблюдателей, могут доставляться нарочным порядком, почтовым отправлением или курьерской доставкой как в ОПРФ, так и в любую из региональных общественных палат.

«Такой порядок позволяет вести работу и в условиях коронавируса. Узнать адрес ОП РФ или региональной общественной палаты не представляет сложности в открытых источниках. Например, ОП РФ принимает документы по адресу 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская площадь, д. 7, стр. 1», – объяснил Григорьев.

Эксперт добавил, что по принятому положению документы для назначения наблюдателей можно подавать только в письменном виде. Изменения процедуры не предусмотрены и не осуществляются. Григорьев отметил, что не представляет никакой сложности получить все необходимые инструкции и образцы документов – они доступны на сайте Общественной палаты РФ.

«Прекращение приема документов производится не позднее, чем за семь дней до дня проведения голосования. Предусмотрено, что он может меняться по решению Совета ОП РФ или региональной общественной палаты, но уже сейчас можно ответственно заявить, что система общественных палат будет проводить прием документов максимально долго», – сказал Григорьев.

Он отметил, что сейчас система общественных палат осуществляет обучение волонтеров в онлайн-режиме – речь идет исключительно об обучении будущих наблюдателей.

«Стоит отметить, что система общественных палат имеет крупнейший в стране корпус общественных волонтеров в 150 тыс. человек из более чем 2000 организаций, который сформировался в 2018 году. Региональные общественные палаты субъектов Российской Федерации вправе также по собственной инициативе предлагать гражданам стать наблюдателями и назначать их наблюдателями с их согласия и с теми же условиями, как в остальных случаях. Это также позволяет вести набор наблюдателей в ситуации с коронавирусом», – сказал Григорьев.

Весь процесс, по его словам, происходит максимально открыто и прозрачно.

«Однако, как и в предыдущие годы, появляются высказывания фейковых организаций, которые выдвигают разнообразные обвинения в адрес системы общественных палат. Особенно странно, что эти организации, якобы заинтересованные в наблюдении за голосованием, в отличие от сотен нормальных организаций, не направляют свои предложения по наблюдателям в общественные палаты и, таким образом, сами лишают себя возможности осуществлять общественный контроль. Было бы странно, если не было бы известно, что эти организации вовсе не могут составить мало-мальски достойный список своих наблюдателей т.к. в подавляющим количестве регионов он сводится к одному-двум людям», – указал Григорьев.