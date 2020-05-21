Сенат США ускорил расследование о деятельности сына Байдена на Украине

Контролируемый республиканцами комитет Сената по внутренней безопасности США поддержал резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера в украинской энергетической компании Burisma.

Требование будет направлено в компанию Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma. Инициатором такого решения является глава комитета Рон Джонсон, передает Deutsche Welle.

Республиканцы хотят инициировать расследование в связи с подозрениями в том, что между работой Хантера Байдена на Украине и работе его отца на украинском направлении в администрации Барака Обамы существовал конфликт интересов.

В штабе Байдена восприняли решение комитета Сената негативно, как попытку республиканского большинства сохранить Трампа на посту президента.

Накануне депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.