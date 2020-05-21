США призвали Индию выбрать американские системы ПВО вместо российских

Индии необходимо выбрать, американские или российские системы ПВО она купит, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

На вопрос о том, могут ли против Индии применить санкции, Уэллс ответила, что соответствующий американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) «является внешнеполитическим приоритетом для Конгресса». Американские законодатели, по ее словам, «серьезно озабочены» тем, что Россия получит прибыль от военных поставок.

Уэллс подчеркнула, что вопрос санкций «не снят», но «основное внимание» предложила уделить тому, что США «используют системы высочайшего технологического уровня», передает ТАСС.

Индии, по словам Уэллс, «не удастся сочетать и комбинировать», придется «делать стратегический выбор технологий и платформ». Как заявила Уэллс, США «предлагают наилучшие технологии и платформы».

Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников.

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