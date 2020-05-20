Клинические испытания препарата от коронавируса «Левилимаб» начали в Петербурге

Инфекционная больница им. Боткина и Центр им. Алмазова начали проводить клинические испытания препарата от ревматоидного артрита «Левилимаб», разработанного компанией «Биокад», для лечения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе компании «Биокад».

«В ведущих больницах Петербурга начались испытания «Левилимаба» против осложнений от COVID-19. Согласно данным, озвученным глобальным медицинским директором биотехнологической компании «Биокад» Антоном Селезневым, в дизайн клинического исследования «Левилимаба» будет включено 30-40 пациентов из Петербурга, всего планируется подключить к проекту 204 пациента», – передает ТАСС сообщение компании.

В Петербурге исследования пройдут в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и в Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова.

Препарат исследуется на пациентах с тяжелой степенью заболевания. Всего исследования пройдут в 11 медицинских центрах страны, в том числе в Москве, Дагестане, Чечне. По данным директора «Биокада» Дмитрия Морозова, препарат уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек выписали в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей, в целом динамика выздоровления при данной терапии хорошая.

«Я уверен, что терапия «Левилимабом» после получения необходимой государственной регистрации может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения. Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7-8 дней», – процитировали Морозова в пресс-службе.

По его словам, всего в организацию доклинических и клинических исследований компания инвестировала более 400 млн рублей.

По данным компании, изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, однако доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности именно при коронавирусной инфекции компания проведет клинические исследования третьей фазы.

Напомним, в понедельник в США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях.

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