Аскольд Запашный охарактеризовал скандал с братом и болельщиками «Спартака»

Худрук Большого Московского государственного цирка дрессировщик Аскольд Запашный высказался о ситуации, которая произошла после реплик его брата Эдгарда Запашного в адрес болельщиков ФК «Спартак».

В прошлом году Эдгард Запашный высказался о ситуации с матерными кричалками на стадионах. «Проблема в отсутствии ответственности. Я бы ввел ОМОН, покрошил бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться», – заявлял тогда артист.

После этого болельщики обратились в СК и прокуратуру с просьбой оценить действия Запашного по признакам состава преступления, МВД направили материал с высказываниями артиста на экспертизу.

«Это грязная история, которую драматизировали из ничего. Все, что он сделал – озвучил ситуацию, от которой все устали. Общество все время говорит о том, что футбол как вид спорта забран у широкой общественности определенной группой людей – фанатским движением, которое там диктует свои правила. И это по-настоящему. И они решают, будут они материться на трибунах или нет, будут они ломать сидения или терроризировать целые города – они решают это», – прокомментировал Аскольд Запашный, передает РИА «Новости».

Он отметил, что высказывание Эдгарда было неосторожным, но в то же время его исказили.

«Акцент был не на его мнении, а на словах. Когда он сказал: «Надо бы ввести ОМОН и переломать определенным людям кости, и тогда будет порядок»... ну, то есть, мысль была о порядке. Но... стали проецировать это автоматически каждый на себя, то есть это сделали внутри фанатского движения таким образом, что каждый осознал, что это был личный вызов Запашного ему», – сказал дрессировщик.

После начала конфликта он днем и ночью начал получать звонки с угрозами от агрессивных незнакомцев.

«Выложили наши телефоны в социальные сети внутри своего, так сказать, круга и написали: «Давайте затерроризируем Запашных». И звонили с угрозами мне, моей семье, у нас возле подъезда нас поджидали люди, мне угрожали смертью. Каждый второй звонок был с угрозами убийств. Вот это во что все вылилось, понимаете? Кто-то перевел целенаправленно тему таким образом, что можно было уйти просто-напросто от основной проблемы. Проблема-то не была решена. Но во всем сделали козла отпущения – Запашного. Конечно, это было уроком ему (Эдгарду), чтобы он подбирал правильно слова. Медийность – это ответственность. И в данном случае его вина есть, безусловно, в том, что он в принципе не имеет права так слова подбирать», – отметил Аскольд Запашный.