Скандал с участием болельщиков и Запашного имеет привкус пива

Знаменитый футболист Артем Дзюба крепко поругался с собственными болельщиками - вплоть до прямых оскорблений и матерных слов. В скандал зачем-то вмешался даже цирковой артист Эдгар Запашный. Как развивался конфликт, кто его провоцировал - и каким образом происходящее может быть связано с возвращением пива на стадионы?

Началось все в маленькой республике Сан-Марино. Именно там 20 ноября впервые прозвучала обидная кричалка болельщиков «Спартака» в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы. Футболист, естественно, оскорбился, и не только он. Именно тогда впервые прозвучало и слово «животные» – еще в переносном, а не в прямом смысле.

«Приехать в Сан-Марино, чтобы продемонстрировать миру свою неадекватность, вместо того чтобы поддержать сборную России?! Называть эту категорию фанатов людьми язык не поворачивается. Сравнивать их с животными не буду… Животных жалко,» – заявил в интервью АиФ спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе.

Снова матерная ругань в адрес Дзюбы прозвучала в его отсутствие на матче «Спартак» – «Урал». Матерились москвичи.

Потом был матч между «Спартаком» и «Зенитом» на родине последнего, в культурной столице России Санкт-Петербурге. Город встретил красно-белых фанатов неласково – несколько сотен человек были задержаны без явных поводов, просто по факту принадлежности к болельщикам московской команды.

Это не помогло, матерная кричалка про Дзюбу вновь прозвучала. Зачем-то ситуацию решил прокомментировать эксперт совсем в другой области – дрессировщик хищников Эдгар Запашный.

«Проблема в отсутствии ответственности. Я бы ввел ОМОН, покрошил бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, *****! (нецензурное междометие, также обозначающее женщину с пониженной социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД)», но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие», – заявил Запашный.

Сложно сказать, на какой эффект рассчитывал дрессировщик, но его высказывание не могло остаться незамеченным – и оно не осталось.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, ярый болельщик «Локомотива» и бывший член исполкома РФС в интервью газете ВЗГЛЯД сказал, что укротитель в данном случае совсем не прав:

«Я давно и хорошо знаю Эдгара Запашного. Очень надеюсь, что его призывы «переломать части тела» болельщикам и поставить клетки на стадионах были сказаны им сгоряча, и он на самом деле так не думает. При этом проблема, о которой он говорит в своем нашумевшем интервью, безусловно, существует. Разумеется, неприятно, когда приходишь на футбол с семьей, а особенно – с маленькими детьми, и слышишь матерные кричалки. Мы, депутаты, можем решать ее законодательно путем ужесточения наказания за матерную брань, РФС должно работать с клубами, а клубы – непосредственно со своими фанатами», – предложил депутат.

«Проблему нужно решать, но давайте не забывать, что футбола без болельщиков не бывает. Вспомним великолепную поддержку фанатов в ходе чемпионата Европы 2008 года, когда наша команда дошла до призовых мест. Возьмем совсем недавнюю поддержку болельщиков «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Недаром говорят, что родная трибуна – это двенадцатый игрок. Если лишить футбол болельщиков, то можно вообще закрывать этот вид спорта в нашей стране», – заявил Лебедев.

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Фанаты, к слову, повели себя неожиданно: вместо каких–либо незаконных действий против Запашного они сами обратились в правоохранительные органы за защитой. Было написано обращение в Следственный комитет с просьбой проверить заявления дрессировщика на предмет нарушения печально известной 282 статьи Уголовного кодекса. Кроме того, болельщики «Спартака» призвали бойкотировать цирки, в которых выступают дрессированные животные из-за негуманности. «Наблюдение за страданиями животных травмирует психику детей. Варварское отношение с животными, некоторые виды из которых являются редкими для нашей страны, должно навсегда остаться в прошлом как дурной сон», – говорится в обращении. Представить еще совсем недавно футбольных фанатов, которые пишут заявления в СК и говорят о гуманности, было бы довольно сложно, но времена меняются.

Кроме того, после задержаний в Санкт-Петербурге была проведена общефанатская протестная акция – болельщики организованно уходили с трибун после сороковой минуты матча, второй тайм футболисты играли с полупустыми трибунами. Так любители футбола пытались доказать, что этого вида спорта без болельщиков не существует. К акции присоединились даже фанаты «Зенита», где играет Артем Дзюба, а о напряженных отношениях питерских и московских болельщиков можно писать книгу, а точнее – сагу.

Разумеется, не обошлось без участия в скандале комментатора Василия Уткина – Дзюбу он обвинил в том, что тот превратился из человека в бренд и пиарится на детях, а Запашного ожидаемо обозвал живодером.

Кто-то пытается найти в неожиданно возникшем споре футболистов, болельщиков, полицейских и дрессировщиков политику, но вполне возможно, что дело исключительно в экономике. Государственная дума сегодня приняла в первом чтении законопроект о возвращении продажи пива на стадионы, внесенный вышеупомянутым вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым.

Вокруг документа было сломано немало копий. Сторонники говорили, что пример большинства европейских стран, где пиво на аренах разрешено, говорит о том, что ограничение, введенное после погрома в Москве во время просмотра матча Россия – Япония в 2002 году, устарело, а полученные деньги помогут содержать стадионы и развивать детский спорт. Противники говорили о потворстве пивному лобби и о дурном примере для молодежи. Судя по тому, что первое чтение пройдено, сторонники оказались более убедительны.

То, что на фоне действительно важного и для производителей пива, и для стадионов закона из болельщиков опять пытаются сделать жупел, может свидетельствовать о том, что матерные кричалки против Дзюбы были инспирированы противниками закона. Сложно сказать кем именно – водочным лобби, или, напротив, сторонниками здорового образа жизни. Ведь никто не может толком ответить на вопрос, почему форварда сборной России вдруг начали травить именно в конце ноября, в разгар последних обсуждений и согласований закона о возвращении пива на стадионы.

Несмотря на то, что по отдельности футбольные фанаты – суровые мужики, все вместе они, как и любая толпа, легко манипулируемы и управляемы.

Поэтому активизировать довольно старую обиду на переход Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» или внедрить в фанатские массы слух о том, что Дзюба оскорбил болельщиков – не очень сложная задача для свободного политтехнолога среднего уровня, а их сейчас, в выборном межсезонье, на рынке немало. Ну а дальше все просто: «трезвые они у вас на стадионах матерятся, а пьяные начнут драться и ломать сиденья, вы этого хотите?».

Впрочем, что–то пошло не так, и фанаты, хоть и «повелись» на кричалки против Дзюбы, в остальном ведут себя вполне прилично и организованно. Тем самым они подтверждают правоту тех, кто говорит о том, что взрослым и ответственным людям совершенно не повредит выпитая кружечка–другая пива во время просмотра матча на стадионе.

Конечно, возможно, что это просто совпадение, но совпало как–то слишком удачно. Посмотрим, как будут дальше развиваться события – и с матерными кричалками, и с акциями солидарности, и с Запашным, и с возвращением пива на стадионы.