Синоптики рассказали о погоде в Москве

В среду, 20 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 13-15 градусов, по области – 12-17 градусов тепла.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

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