В Киеве не увидели нарушения закона Кучмой и главой офиса Зеленского

Экс-глава Украины Леонид Кучма и руководитель офиса президента Андрей Ермак, договорившиеся о создании консультативного совета по урегулированию в Донбассе, не нарушали закон, заявил представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников.

«Есть ли основания сегодня считать, что 11 марта что-то происходило в Минске, что можно квалифицировать как государственная измена – если мы говорим об Украине, то таких событий там не происходило... Никаких фактов нарушения и даже попытки посягнуть на государственный суверенитет, на территориальную целостность или изменить родине со стороны украинской делегации там не было», – приводит РИА «Новости» слова Резникова в эфире телеканала «Украина24».

Напомним, Служба безопасности Украины завела уголовное дело против Кучмы и Ермака по статье о совершении государственной измены. Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.

Напомним, 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и Ермака по статье «Госизмена». Уголовное дело возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.