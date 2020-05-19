Польский генерал позавидовал модернизации танков в России

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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Трамп и Нетаньяху спешат потрясти Ближний Восток

Нетаньяху очень рассчитывает на Трампа в деле приращения территории ИзраиляФото: Joshua Lott/CNP/AdMedia/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с благословения Дональда Трампа заявил о начале реализации «Сделки века». Так в Тель-Авиве и Вашингтоне называют план, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта. Однако у этого плана крайне много очень опасных для Израиля подводных камней. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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А, вы из тех, кто верит в «жидкие чипы»?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Спокойное рассмотрение возможных угроз национальной безопасности вполне уместно, а конспирологическая паника только мешает. Из-за нее любые вопросы, которые можно было бы поставить Биллу Гейтсу, оказываются в контексте явного бреда. Подробности...
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Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки – и уже этим летом в регионе снова может полыхнуть. А России придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии. Подробности...
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              Польский генерал позавидовал модернизации танков в России

                 19 мая 2020, 15:46
              Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Российская армия до конца года получит более 120 серьезно модернизированных танков T-72Б3M, в то время как в Польше занимаются не модернизацией, а «припудриванием говна», посетовал польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с порталом Kresy.

              «Решения, которые Россия применяет у себя, эффективны, среди прочего, на их потенциальном западном фронте, то есть в Восточной Европе. Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка. То, что у нас называется модернизацией – это, по сути, «припудривание говна», как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!» – передает слова Скшипчака RT.

              Он подчеркнул, что поляки слышат про модернизацию танков уже на протяжении 30 лет, однако, по мнению генерала, в Польше не в состоянии ничего сделать с этими танками, так как не имеют «соответствующего потенциала».

              Сшипчак предложил сосредоточиться на проведении возможной сделки со стратегическим партнером, который мог бы предоставить Польше технологии для совместного создания танка.

              «Можно также договориться со стратегическим партнером, который производит такие танки, чтобы осуществлять в Польше сборку таких танков – например «Абрамс». Почему бы и нет?» – сказал он.

              Генерал заметил, что с Германией Польше вести переговоры сложно, договориться проще будет с США. Он выразил мнение, что нужно убедить Вашингтон в необходимости 450-550 танков для Польши.

              «Точно следует забыть про модернизацию наших T-72, потому что мы ее не проведем. Мы не в состоянии провести ее таким образом, чтобы этот танк выполнял ожидания армии, а не только политиков и промышленности. Политикам надо сказать одно: кому нужна эта модернизация танка – промышленности или армии? Потому что пока все делается для промышленности, а не для армии. Пусть все эти политики направят в эти части, которые должны сражаться на танках T-72, своих сыновей. Никто из них не рискнет это сделать», – объясняет он.

              В начале года немецкие СМИ писали, что Берлин и Париж, исключившие Польшу из своих совместных проектов в сфере обороны, вынудили Варшаву делать упор на американское оружие, и теперь Польша планирует приобрести больше современных танков, чем есть у Германии и Франции вместе взятых.

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