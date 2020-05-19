Польский генерал позавидовал модернизации танков в России

Российская армия до конца года получит более 120 серьезно модернизированных танков T-72Б3M, в то время как в Польше занимаются не модернизацией, а «припудриванием говна», посетовал польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с порталом Kresy.

«Решения, которые Россия применяет у себя, эффективны, среди прочего, на их потенциальном западном фронте, то есть в Восточной Европе. Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка. То, что у нас называется модернизацией – это, по сути, «припудривание говна», как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!» – передает слова Скшипчака RT.

Он подчеркнул, что поляки слышат про модернизацию танков уже на протяжении 30 лет, однако, по мнению генерала, в Польше не в состоянии ничего сделать с этими танками, так как не имеют «соответствующего потенциала».

Сшипчак предложил сосредоточиться на проведении возможной сделки со стратегическим партнером, который мог бы предоставить Польше технологии для совместного создания танка.

«Можно также договориться со стратегическим партнером, который производит такие танки, чтобы осуществлять в Польше сборку таких танков – например «Абрамс». Почему бы и нет?» – сказал он.

Генерал заметил, что с Германией Польше вести переговоры сложно, договориться проще будет с США. Он выразил мнение, что нужно убедить Вашингтон в необходимости 450-550 танков для Польши.

«Точно следует забыть про модернизацию наших T-72, потому что мы ее не проведем. Мы не в состоянии провести ее таким образом, чтобы этот танк выполнял ожидания армии, а не только политиков и промышленности. Политикам надо сказать одно: кому нужна эта модернизация танка – промышленности или армии? Потому что пока все делается для промышленности, а не для армии. Пусть все эти политики направят в эти части, которые должны сражаться на танках T-72, своих сыновей. Никто из них не рискнет это сделать», – объясняет он.

В начале года немецкие СМИ писали, что Берлин и Париж, исключившие Польшу из своих совместных проектов в сфере обороны, вынудили Варшаву делать упор на американское оружие, и теперь Польша планирует приобрести больше современных танков, чем есть у Германии и Франции вместе взятых.

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