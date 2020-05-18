Россияне высказались об опасности коронавируса

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18 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Впадающего в маразм Байдена может спасти чудо-женщина

Мишель Обама могла бы помочь Джо Байдену замять сексуальные скандалыФото: REUTERS/John Gress
«Выбор идет между белыми и меньшинствами, среди которых находятся черные женщины, испаноязычная и азиатка. Такой метод отбора показывает, что Демократическая партия давно стала заложницей «политики идентичности», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Коробков. Так он прокомментировал схватку вокруг фигуры будущего кандидата на пост вице-президента, развернувшуюся внутри Демократической партии США. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

Андрей Перла, Политолог
Отечественный креативный класс совершенно не готов признать первенство родной страны ни в одной отрасли человеческой деятельности. Не может русский интеллигент поверить, что среди родных осин что-то делают лучше, чем в сверкающем граде на холме. Подробности...

Импортозамещение в ИТ зашло в тупик

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ
Главная цель – повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке – пока не достигнута. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Подробности...
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Эпидемия показала, кто чего стоит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нет надежды на дизайнера и на главу управы. Нет надежды на радфемку и, прости господи, урбаниста. Медсестры, врачи – вся структура здравоохранения – вот что оказалось действительно по-настоящему важным. Подробности...
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              Россияне высказались об опасности коронавируса

              18 мая 2020, 16:50

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Большинство россиян считают коронавирус более опасным, чем сезонный грипп, и больше боятся за свое здоровье, чем за потерю работы, следует из опроса ВЦИОМ о восприятии гражданами страны текущей ситуации и мер, предпринимаемых властями.

              «Коронавирус опаснее сезонного гриппа – так считает каждый второй россиянин (58%). В Москве такого мнения придерживаются 64% опрошенных, с 20 апреля эта доля увеличилась на 8 п.п. Также каждый четвертый считает, что данные заболевания опасны в равной степени (26%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

              При этом беспокойство о здоровье для россиян превалирует над возможной угрозой безработицы: россияне опасаются в большей степени того, что они сами или их родственники заболеют коронавирусом (60%). Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян. В Москве данные показатели составили 59% и 30% соответственно.

              «Более половины россиян считают, что меры, предпринятые властями для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, достаточны – 57%, +4 п.п. с 20 апреля. О недостаточности мер сообщает каждый четвертый россиянин (27%), а об их избыточности – каждый десятый (11%)», – сообщили во ВЦИОМ.

              Также три четверти россиян (75%) считают существенной работу волонтеров в условиях пандемии. Обратного мнения придерживаются 12%.

              Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Инициативный опрос по Москве проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.


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