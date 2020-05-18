Россияне высказались об опасности коронавируса

Большинство россиян считают коронавирус более опасным, чем сезонный грипп, и больше боятся за свое здоровье, чем за потерю работы, следует из опроса ВЦИОМ о восприятии гражданами страны текущей ситуации и мер, предпринимаемых властями.

«Коронавирус опаснее сезонного гриппа – так считает каждый второй россиянин (58%). В Москве такого мнения придерживаются 64% опрошенных, с 20 апреля эта доля увеличилась на 8 п.п. Также каждый четвертый считает, что данные заболевания опасны в равной степени (26%)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом беспокойство о здоровье для россиян превалирует над возможной угрозой безработицы: россияне опасаются в большей степени того, что они сами или их родственники заболеют коронавирусом (60%). Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян. В Москве данные показатели составили 59% и 30% соответственно.

«Более половины россиян считают, что меры, предпринятые властями для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, достаточны – 57%, +4 п.п. с 20 апреля. О недостаточности мер сообщает каждый четвертый россиянин (27%), а об их избыточности – каждый десятый (11%)», – сообщили во ВЦИОМ.

Также три четверти россиян (75%) считают существенной работу волонтеров в условиях пандемии. Обратного мнения придерживаются 12%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Инициативный опрос по Москве проведен 14 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.