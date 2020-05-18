Рогозин увидел в словах Маска предлог для вывода американского ядерного оружия в космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что слова основателя SpaceX о возможности термоядерных ударов по Марсу для создания там условий для земной жизни выглядят как предлог для вывода американского ядерного оружия в космос.

«Глава SpaceX предложил «терраформировать Марс», проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия – очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса», – написал Рогозин в своем Twitter.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения термоядерных взрывов на его полюсах, чтобы создать на этой планете условия для земной жизни.

Маск и до этого предлагал терраформировать Марс – создать условия для земной жизни – с помощью серии термоядерных взрывов. Это, как полагает основатель SpaceX, приведет к испарению замерзшего углекислого газа.

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