Маск заявил о готовности запустить на Марс 10 тыс. ракет

Основатель SpaceX Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя сделанное заявление исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко о необходимости такого количеств ракет для изменения климата на Марсе.

«Не проблема», – передает ТАСС слова Маска.



Ранее основатель SpaceX предложил терраформировать Марс (создать условия для земной жизни), проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По идее Маска, это приведет к испарению замерзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса.

В ответ на это Блошенко заявил, что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса понадобится около 10 тыс. запусков самых грузоподъемных ракет. Однако, по его оценке, в действительности каких-то ощутимых воздействий на климат Марса (как и на климат Венеры) в ближайшей перспективе человечество оказать не в силах.

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