Эксперты оценили заявление об изменении стратегии Украины по Донбассу

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«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

Грозные пушки советских линкоров так и не смогли проявить себя в настоящем морском боюФото: Алексей Межуев/ТАСС
Дискуссии о Великой Отечественной продолжаются и после юбилея Победы. Один из наиболее острых споров ведется о том, какую роль сыграл в этой войне советский Военно-морской флот. Радикальная точка зрения гласит, что ВМФ проявил себя как бесполезная и очень дорогая игрушка. Что реально дал флот в борьбе с немцами и их союзниками? Мог бы он дать больше? Эти вопросы имеют значение даже сегодня. Подробности...
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Украинских деятелей корежит от ненависти к русской культуре

Украина надеется навредить одному из главных достояний российской культуры – ЭрмитажуФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В России с долей иронии комментируют очередные антироссийские санкции и высказывания, сделанные на Украине по поводу русской культуры. На этот раз целью атаки украинских деятелей стал не только знаменитый Эрмитаж, но даже русское имя Машенька. Чем не нравятся некоторым украинским политикам знаменитые символы русской культуры и идентичности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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              Эксперты оценили заявление об изменении стратегии Украины по Донбассу

                 17 мая 2020, 15:56
              Фото: president.gov.ua
              Текст: Михаил Мошкин

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              «Радикально менять то, что Порошенко сделал в Донбассе, Зеленский не будет. Предлагаются косметические изменения, которые по сути абсолютно ничего не меняют», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко, комментируя заявления о том, что украинский президент «меняет стратегию урегулирования в Донбассе».

              «Владимир Зеленский – не Петр Порошенко, но он продолжает политику своего предшественника. Предлагается немного переформатировать группу переговорщиков, но дальше ничего менять не предполагается», – констатировал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

              Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марина Бардина ранее заявила: Киев «пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней Контактной группе» по Донбассу. По утверждению парламентария, президент Украины Зеленский в целом постепенно меняет стратегию урегулирования конфликта.

              В частности сейчас «главным является предоставление Красному Кресту доступа» на неподконтрольные Киеву территории. Бардина сказала, что Красный Крест «увидит всех людей, которые там содержатся», и «поможет в организации и завершении списков верификации «всех на всех» – имеется в виду обмен военнопленными, который прописан в Минских соглашениях. Украинская власть начала двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, заверила Бардина.

              Никаких подвижек по части выполнения условий «Минска» на самом деле не просматривается, полагает Охрименко. «Не будет никаких изменений  в Конституцию. Причем, Зеленский много раз об этом говорил, и такова его политика: никакой федерализации, никакого особого статуса для Донецка и Луганска не будет. Выборы на территориях ДНР и ЛНР возможны лишь после того, когда туда зайдут украинская армия и украинская полиция», – отметил украинский эксперт.

              Дальнейшие планы «гуманитарного восстановления» неподконтрольных территорий не отличаются от того, что предполагалось при Порошенко, подчеркнул Охрименко.

              Примером этого, по мнению эксперта, стало закрытие пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе. «Понятно, что пандемия коронавируса требует ограничительных мер, в том числе закрытия границ. Но, когда возникает вопрос, когда и как будут открываться пункты перехода, Зеленский и его окружение говорят: мы еще подумаем, стоит ли нам открывать эти пункты», – указал политолог.

              Таким образом, линия поведения Киева в отношении Донбасса остается прежней, делает вывод Охрименко. «Единственное что – в окружении Зеленского сказали, что хотят провести инвентаризации той украинской собственности, которая находится на территориях ДНР и ЛНР, и поставить перед фактом руководство Донецка и Луганска – чтобы они либо вернули эту собственность, либо заплатили компенсацию», – напомнил украинский эксперт.

              «Что же касается решения социальных вопросов, вопросов языка, вопросов отношения с Россией, то всё остается таким же, как при Порошенко – касаться этих вопросов нельзя, и точка», – резюмировал Охрименко.

              В свою очередь, украинский политолог Константин Бондаренко полагает, что новые предложения по Донбассу стали, во многом, вынужденным ходом Киева. «В ситуации, когда Минские соглашения фактически не работают, приходится прибегать к предложениям, которые выходят за рамки этих соглашений, но не противоречат им», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. По его мнению, новая стратегия  «не отменяет сам «Минск», и не означает пересмотра соглашений, но дополняет их». «Надо же заполнить вакуум, который возник в этой ситуации», – подчеркнул собеседник.

              «Не все зависит от Зеленского. В данной ситуации допуск «Красного креста» на территорию, неподконтрольную Киеву – уже вопрос, который должен был согласован с руководством Донецка и Луганска. В данном случае, это переброска мяча на поле противника», – добавил Бондаренко.

              Напомним, ранее Киев заявил о решении повысить уровень представительства на минских переговорах. Для работы в трехсторонней Контактной группе направили представителей кабмина Украины. В ответ на это представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил:  «Замена представителей Украины на минских переговорах привела к дополнительной пробуксовке переговоров и фактическому откату назад». Полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что Украина едва не сорвала переговоры по Донбассу.

              Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как из-за действий Киева заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе не принесло никаких результатов.

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