Эксперты оценили заявление об изменении стратегии Украины по Донбассу

«Радикально менять то, что Порошенко сделал в Донбассе, Зеленский не будет. Предлагаются косметические изменения, которые по сути абсолютно ничего не меняют», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Александр Охрименко, комментируя заявления о том, что украинский президент «меняет стратегию урегулирования в Донбассе».

«Владимир Зеленский – не Петр Порошенко, но он продолжает политику своего предшественника. Предлагается немного переформатировать группу переговорщиков, но дальше ничего менять не предполагается», – констатировал глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марина Бардина ранее заявила: Киев «пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней Контактной группе» по Донбассу. По утверждению парламентария, президент Украины Зеленский в целом постепенно меняет стратегию урегулирования конфликта.

В частности сейчас «главным является предоставление Красному Кресту доступа» на неподконтрольные Киеву территории. Бардина сказала, что Красный Крест «увидит всех людей, которые там содержатся», и «поможет в организации и завершении списков верификации «всех на всех» – имеется в виду обмен военнопленными, который прописан в Минских соглашениях. Украинская власть начала двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, заверила Бардина.

Никаких подвижек по части выполнения условий «Минска» на самом деле не просматривается, полагает Охрименко. «Не будет никаких изменений в Конституцию. Причем, Зеленский много раз об этом говорил, и такова его политика: никакой федерализации, никакого особого статуса для Донецка и Луганска не будет. Выборы на территориях ДНР и ЛНР возможны лишь после того, когда туда зайдут украинская армия и украинская полиция», – отметил украинский эксперт.

Дальнейшие планы «гуманитарного восстановления» неподконтрольных территорий не отличаются от того, что предполагалось при Порошенко, подчеркнул Охрименко.

Примером этого, по мнению эксперта, стало закрытие пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе. «Понятно, что пандемия коронавируса требует ограничительных мер, в том числе закрытия границ. Но, когда возникает вопрос, когда и как будут открываться пункты перехода, Зеленский и его окружение говорят: мы еще подумаем, стоит ли нам открывать эти пункты», – указал политолог.

Таким образом, линия поведения Киева в отношении Донбасса остается прежней, делает вывод Охрименко. «Единственное что – в окружении Зеленского сказали, что хотят провести инвентаризации той украинской собственности, которая находится на территориях ДНР и ЛНР, и поставить перед фактом руководство Донецка и Луганска – чтобы они либо вернули эту собственность, либо заплатили компенсацию», – напомнил украинский эксперт.

«Что же касается решения социальных вопросов, вопросов языка, вопросов отношения с Россией, то всё остается таким же, как при Порошенко – касаться этих вопросов нельзя, и точка», – резюмировал Охрименко.

В свою очередь, украинский политолог Константин Бондаренко полагает, что новые предложения по Донбассу стали, во многом, вынужденным ходом Киева. «В ситуации, когда Минские соглашения фактически не работают, приходится прибегать к предложениям, которые выходят за рамки этих соглашений, но не противоречат им», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. По его мнению, новая стратегия «не отменяет сам «Минск», и не означает пересмотра соглашений, но дополняет их». «Надо же заполнить вакуум, который возник в этой ситуации», – подчеркнул собеседник.

«Не все зависит от Зеленского. В данной ситуации допуск «Красного креста» на территорию, неподконтрольную Киеву – уже вопрос, который должен был согласован с руководством Донецка и Луганска. В данном случае, это переброска мяча на поле противника», – добавил Бондаренко.

Напомним, ранее Киев заявил о решении повысить уровень представительства на минских переговорах. Для работы в трехсторонней Контактной группе направили представителей кабмина Украины. В ответ на это представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил: «Замена представителей Украины на минских переговорах привела к дополнительной пробуксовке переговоров и фактическому откату назад». Полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что Украина едва не сорвала переговоры по Донбассу.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как из-за действий Киева заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе не принесло никаких результатов.

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