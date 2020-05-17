В «Слуге народа» заявили об изменении стратегии Украины по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию урегулирования ситуации в Донбассе, заявила депутат Верховной рады Марина Бардина (фракция «Слуга народа»).

По ее словам, Зеленский, когда «пришел к власти», «попытался двигаться тем путем, который был раньше». Однако «стратегия» предыдущего президента Украины Петра Порошенко «не сработала в течении шести лет», не произойдет этого «и в дальнейшем».

Как заявила Бардина, сейчас идет «изменение процессов», Киев «пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе». Так, «впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц» Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Бардина утверждает, что украинская власть начала двигаться по пути выполнения минских договоренностей. По ее словам, сейчас «главным является предоставление Красному Кресту доступа» на неподконтрольные Киеву территории. Бардина сказала, что Красный Крест «увидит всех людей, которые там содержатся», и «поможет в организации и завершении списков верификации «всех на всех».

Напомним, Киев решил повысить уровень представительства на минских переговорах. Для работы в Трехсторонней контактной группы направили представителей кабмина. Представители «соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра» войдут в каждую из подгрупп.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что «замена представителей Украины на минских переговорах привела к дополнительной пробуксовке переговоров и фактическому откату назад».

Полпред России Борис Грызлов заявил, что Украина едва не сорвала переговоры по Донбассу.

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