ЕГЭ по базовой математике в 2020 году решили отменить

Единый государственный экзамен по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

«Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике», – рассказала Решетникова в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, начало проведения ЕГЭ в России изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в России с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауки заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



