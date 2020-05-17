Самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии

Взгляд
17 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:46  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

Грозные пушки советских линкоров так и не смогли проявить себя в настоящем морском боюФото: Алексей Межуев/ТАСС
Дискуссии о Великой Отечественной продолжаются и после юбилея Победы. Один из наиболее острых споров ведется о том, какую роль сыграл в этой войне советский Военно-морской флот. Радикальная точка зрения гласит, что ВМФ проявил себя как бесполезная и очень дорогая игрушка. Что реально дал флот в борьбе с немцами и их союзниками? Мог бы он дать больше? Эти вопросы имеют значение даже сегодня. Подробности...
Перейти а раздел…

На Украине созревают условия для возвращения Львова Польше

Всего сто лет назад Львов был польским городомФото: общественное достояние
Незначительная, казалось бы, спортивная новость вызвала много шуму на Украине. Малоизвестный волейбольный клуб из Львова подал заявку на участие не в украинском, а в польском чемпионате. «Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе», уже заявляют в Варшаве. И, возможно, перед нами только начало большого и очень важного политического процесса. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Как либералы уничтожили советскую компьютерную программу

Владимир Можегов, публицист
17 мая отмечается День рождения интернета. Однако интернет вполне мог иметь русское название, а его разработчики носить русские имена. Хороший день для того, чтобы рассказать – почему этого не произошло. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

    Британия заросла «русской угрозой»

      Перейти а раздел…

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России подтвердили 9,7 тыс. новых случаев коронавируса
              Bloomberg заменило заголовок «Почему коронавирус не убил больше русских»Генсек ООН обеспокоился уязвимостью геев из-за COVID-19Еврокомиссия обвинила Россию в распространении дезинформации о коронавирусеПосол Китая в Израиле найден мертвым
              Вильфанд предупредил о резком похолодании в Центральной РоссииПольская полиция ответила на массовые протесты слезоточивым газомПуэрто-Рико проведет референдум о вхождении в состав СШАЯгудин прокомментировал ссору Тарасовой и Родниной
              Ученые заявили о создании 100-процентного лекарства от коронавирусаОт «режима Зеленского» потребовали объяснить «опасность» российских музеевЛечение некоторых пожилых людей в США от COVID-19 сочли «нецелесообразным»Наташа Королева рассказала о соседстве с Заворотнюк и здоровье актрисы

              Главная тема


              Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную войну

              «не сработала за шесть лет»


              В «Слуге народа» заявили об изменении стратегии Украины по Донбассу

              «провальная идея»


              Постпред США опозорился по «методичке украинской дипломатии»

              люди «второго сорта»


              Россия возмутилась решением Латвии «подвинуть» русских детей в детсадах

              Видео

              бескомпромиссная позиция


              Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

              пандемия COVID-19


              Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

              громкий скандал


              Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

              критерий успешности


              Зачем России приписывают жертв от коронавируса

              Удивительный феномен


              Алексей Алешковский: Капутобесие

              Паспорт иммунитета


              Сергей Мардан: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

              Рассчитывать только на себя


              Дмитрий Грунюшкин: На пенсию вполне можно жить

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?

              Самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии

              17 мая 2020, 13:44

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Самолет с российскими военными, помогавшими Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда, сообщила пресс-служба Минобороны России.

              По данным ведомства, это первый за воскресенье борт из Сербии, на котором военнослужащие России вернутся на родину. Всего их будет четыре, передает РИА «Новости»

              На этих самолетах в Россию вернутся 20 военных медиков и пять единиц спецтехники.

              В министерстве сообщили, что самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома Батайница, расположенного в окрестностях Белграда. 

              Ранее в субботу с аэродрома вылетели три военных борта. Всего в субботу в Россию вернулись 40 военных, четыре единицы техники на трех авиабортах.

              Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь, предоставленную Москвой в борьбе с пандемией коронавируса.

              Сербский лидер сообщил Путину, что намерен при согласии российской стороны наградить членов отряда военных специалистов ВС РФ. По словам Вучича, российские специалисты за короткое время взяли под контроль ситуацию в самых крупных очагах.

              Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России, и 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов- вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............