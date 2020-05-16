Главврача горбольницы в Армавире уволят после нарушений с выплатами медикам

В Армавире главврача горбольницы уволят после нарушений с выплатами медикам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщили в администрации Красноярского края.

«Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения», – сообщила замглавы региона Анна Минькова, передает РИА «Новости».

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил уволить главврача больницы, к которой относится служба скорой помощи города, если подтвердятся сообщения о недоплатах медикам, пояснила Минькова.

Армавирские медики ранее публиковали видеообращение, в котором сообщали, что им не выплачивают надбавки за работу в период пандемии.

В субботу следователи в российских регионах начали проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медикам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.

Президент Владимир Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.

Путин указывал, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.