СК начал проверку сообщений о невыплатах доплат медикам

Следователи в российских регионах проводят проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медикам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, сообщает СК.

«Такие проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Основанием для проведения проверок стали сообщения СМИ, в которых говорилось о невыплате в полном объеме положенных дополнительных выплат работникам «Скорой медицинской помощи» Новосибирска и Искитима, водителям и фельдшерам бригад «скорой помощи» Рязанской МРБ и Рязанской клинической станции скорой помощи.

Также проверки проводятся по сообщениям о нарушении прав медицинских сотрудников на качественные условия труда в условиях борьбы с эпидемией в Александровской районной больнице, включая клиники в Карабаново и Струнино Владимирской области, а также видеообращения работников «Скорой медицинской помощи» города Иркутска и «Скорой медицинской помощи города Армавира о невыплате доплат, отметили в СК.

Кроме того, следователи проверяют непосредственные обращения медиков в следственные органы.

«В рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и иную документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств, опрашивают должностных лиц, ответственных за производство выплат», – говорится в сообщении.

Отмечается, что СК продолжает отслеживать информационное пространство. В случае появления информации о возможном нарушении прав медработников «незамедлительно будут приниматься соответствующие меры» по установлению обстоятельств произошедшего и правовой оценки вплоть до возбуждении уголовных дел.

В пятницу глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медикам, которые помогают вирус-положительным пациентам.

Президент Владимир Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.

Путин указывал, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.