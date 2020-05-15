Бастрыкин велел незамедлительно открывать уголовные дела о невыплатах медикам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медикам, которые помогают вирус-положительным пациентам.

Следователям предписывается реагировать на подобные ситуации максимально быстро, уголовные дела «при наличии оснований» должны открываться «незамедлительно».

Также требуется дать правовую оценку иных нарушений в указанной сфере, сообщается на сайте СК.

Процессуальные проверки уже ведутся в ряде российских регионов. В частности, речь идет о Кабардино-Балкарии, Кемеровской, Орловской и Новгородской областях.

Напомним, президент России Владимир Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.

Путин указывал, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что ситуация по доведению средств до медучреждений исправляется.

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