Ведущая «Орла и решки» раскрыла результаты теста на коронавирус

Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова переболела коронавирусом и уже получила отрицательный тест на COVID-19.

«На днях я сдавала очередной тест на COVID и, наконец, пришел отрицательный результат. Ждем результаты еще одного теста, и, если он отрицательный, то я окончательно здорова!» – пишет Ивакова в своем Instagram.

Как уточнила ведущая, чтобы считаться здоровой, ей нужно получить отрицательные результаты еще одного исследования.

Ивакова поделилась, что симптомы болезни у нее продлились около девяти дней. Через неделю вернулось обоняние, и «мышцы легко тянутся».

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