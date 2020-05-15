Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

12 мая стало известно, что SARS-CoV-2 заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а вслед за ним – и его жена, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. Они тем самым пополнили и без того уже немаленький список из российских знаменитостей, которых не обошел COVID-19.