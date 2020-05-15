Сильное землетрясение произошло в США

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 7,6 км в 197 км к юго-востоку от города Карсон-Сити, где проживает около 55 тыс. человек, передает ТАСС.

В марте землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов американского штата Калифорния.