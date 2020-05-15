ФБК скрыл 2 млн рублей под подозрительной статьей расходов

В отчете «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального за прошлый год почти 2 млн рублей скрыты за сомнительной статьей расходов, средства могли быть выведены со счетов организации.

ФБК 6 мая представил публичный финансовый отчет о деятельности за 2019 год. В документе есть расходная статья «основные средства», но что подразумевается под данной формулировкой, не уточняется. При этом телеграм-канал «Фонд бабла с коррупцией» предполагает, что потраченные по этой статье 2 млн рублей за третий и четвертый квартал 2019 года могли быть использованы для вывода средств со счетов организации.

«Именно на третий квартал прошлого года пришлись активная агитация кандидатов ФБК в Мосгордуму и городские протесты», – уточнили авторы канала.

По их словам, как правило, под основными средствами в бухгалтерской отчетности подразумеваются материально-вещественные ценности, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. То есть это здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, а также капитальные вложения в арендованные объекты и улучшение земли.

«Если в ФБК под основными средствами имели вычислительную технику, то данная статья дублирует расходов отличается от закупки оргтехники (в отчете на 1,4 млн рублей), а если – ремонт офиса, то возникают вопросы, мог ли ремонт идти на протяжении полугода и стоить 2 млн рублей, при том, что во время обысков у них максимум снимали дверь в офис», – размышляют авторы телеграмм-канала.

Они отмечают, что в прошлые годы ФБК предоставлял более прозрачные и понятные отчеты, которые необходимы в первую очередь для сторонников и жертвователей, поэтому в них так важна доступность и отсутствие сомнительных статей расходов, которые не имеют пояснений.

«Раньше отдельно давались затраты на разработку контента – теперь она слита с другой статьей, раскрывалось значение статей о прочих расходах, давались отдельно расходы на услуги связи и интернет, указывалась средняя зарплата сотрудника ФБК. Сейчас же оказывается, что за названиями строк расходов скрыты неизвестные траты», – указали авторы канала.

Ранее сообщалось, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального скрыл поступление 9,3 млн рублей, о которых стало известно только после блокировки счетов в рамках уголовного дела.

Кроме того, блогер Илиас Меркури указал, что ФБК переживает не лучшие времена, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда. Так, ФБК отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.