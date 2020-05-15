Климкин выразил беспокойство из-за визита Козака в Берлин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал опасения в связи с визитом замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Германию.

«В том, что что-то происходит через нашу голову, мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», – написал Климкин в Facebook.

Он добавил, что его «очень беспокоит» поездка Козака в связи с тем, что прямой контакт указывает на необходимость сторон «обсуждать конфиденциальные темы». К таковым он отнес ситуацию в Донбассе, санкции Германии против России и строительство «Северного потока – 2».

«В целом картина у нас складывается несимпатичная», – заключил Климкин.

Ранее источник сообщал, что Козак посетил с однодневным рабочим визитом Берлин для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Позже сам Козак рассказал о переговорах, а в Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака.