В Германии объяснили визит находящегося под санкциями Козака

Обсуждение украинского урегулирования стало причиной приезда замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на то, что он находится под санкциями, сообщили в пресс-службе правительства Германии.

«В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предыдущая информация других государств-членов. Исключения касаются, к примеру, переговоров о разрешении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены», – передает его слова РИА «Новости».

В среду источник сообщал, что Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин. Его пригласила немецкая сторона.

Сам Козак позже рассказал о переговорах.