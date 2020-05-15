Ремейк фильма «Лицо со шрамом» решили снять в Голливуде

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино, завоевавший премию «Оскар» за сценарий картины «Назови меня своим именем», снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы, сообщила американская киностудия Universal Pictures.

«Лука Гуаданьино будет снимать переосмысление «Лица со шрамом», – передает ТАСС сообщение киностудии.

Действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе.

Сценарий будущей картины доверен Джоэлу и Итану Коэнам, продюсированием займется Скотт Стубер. Актерский состав пока не объявлен. Сроки премьеры картины не уточняются.

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