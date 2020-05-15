В Москве ожидается облачность с прояснениями, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 13–15 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 3 градусов, передает ТАСС.

Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 10–15 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов.