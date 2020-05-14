Шойгу дала совет о выводе россиян из режима самоизоляции

Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии, отметила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас можем условно предположить, что будет, но, скорее всего, эта ситуация [выход из режима самоизоляции] не пройдет бесследно для нашего психического здоровья, психологического благополучия. Нужно очень аккуратно с точки зрения психологических особенностей подойти к ситуации выхода из карантинных мероприятий», – цитирует ТАСС Шойгу.

По ее словам, на телефон горячей линии к психологам уже обращаются люди, которых тревожит время, когда закончится режим самоизоляции, однако большинство звонков по-прежнему «связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране».

Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, подытожила главный психолог МЧС.

Ранее в Госдуме предупредили о влиянии выхода из самоизоляции на психическое здоровье.

Психолог Арина Липкина в свою очередь заявила, что вынужденное пребывание дома из-за пандемии коронавируса меняет социальное поведение россиян, так как режим самоизоляции является большим стрессом для тела и психики.