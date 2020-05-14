Собянин объяснил решение пока не открывать салоны красоты

Правительство Москвы пока не собирается разрешать открытие салонов красоты и парикмахерских из-за опасности быстрого распространения коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«... Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им», – пояснил Собянин в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он отметил, что масочный и перчаточный режим должен сбалансировать выход людей на работу и снизить риск распространения коронавируса.

«Сотни тысяч людей стали активно перемещаться по городу и контактировать друг с другом, и, конечно, есть определенный риск распространения инфекции. В противовес этому, чтобы сохранить эту стабильность мы ужесточили режим с индивидуальной защитой граждан. Маски и перчатки могут создать баланс между увеличением числа людей, которые снова вышли на работу, и не ускорять распространение коронавируса», – добавил мэр.

Ранее в четверг Собянин анонсировал проведение массового бесплатного скрининга на коронавирус в столице. Он также сообщил, что в городе снижается нагрузка на коронавирусные стационары.