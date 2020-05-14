Минобороны решило тестировать на коронавирус призывников из Москвы и области

Призывников из Москвы и Московской области протестируют на наличие коронавирусной инфекции, сообщает Минобороны.

«У призывников тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займет 15 минут. Как только у призывника подтвердится отрицательный результат, он сможет приступить к прохождению медицинской комиссии», – сообщило оборонное ведомство, передает РИА «Новости».

На сборные пункты будут пропускать группы по пять человек, отправку с пунктов планируют осуществлять на специально подготовленном транспорте, который предварительно продезинфицируют. Все водители также пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование, их снабдят медицинскими масками.

В военкоматы Москвы и области поступили маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний. Для обеспечения безопасных условий призыва комиссариаты получили бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Также в военкоматы доставили необходимый запас дезинфицирующих средств.

Призыв начался 1 апреля, он продлится до 15 июля, но призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая. Всего планируется отправить на места службы 135 тыс. человек.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от коронавируса.

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