Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса

Необходимо разобраться с причинами возникновения новой коронавирусной инфекции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В целом, когда мы говорим о необходимости разобраться с причинами возникновения коронавирусной инфекции, я считаю, это абсолютно оправданная постановка вопроса», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, к решению этой задачи надо подходить «с точки зрения смысла и существа», то есть «нужно спасти как можно больше жизней людей и понять, каким образом мы эту пандемию сможем контролировать в будущем».

«Учитывая оценки ученых, она (инфекция) может остаться с нами надолго, если не навсегда, как другие инфекционные заболевания типа гриппа. Именно с этой точки зрения важно разобраться в причинах возникновения этой инфекции», – сказал Лавров.

Также он напомнил, что в апреле состоялась встреча экспертов-медиков стран-членов ШОС. Они договорились сформировать сводный документ, который будет обобщать опыт борьбы стран с коронавирусом.

«У меня нет никаких сомнений, что в рамках этой работы наши китайские коллеги будут активно сотрудничать и предоставлять информацию, которую они накопили по итогам преодоления вспышки коронавирусной инфекции на своей территории», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с ВОЗ по противодействию коронавирусу.

«Я убежден, что в этом заинтересованы все страны мира. Мы против того, чтобы этот научный, гуманистический подход, который нацелен на надежную защиту человечества в будущем, чтобы он политизировался и использовался в нечистоплотной конкурентной борьбе», – отметил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.