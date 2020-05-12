Опровергнут фейк о завышении цен на маски и перчатки в метро Москвы

Столичный департамент транспорта опроверг сообщения о якобы завышении цен на маски и перчатки, которые реализуются московским метрополитеном.

«Сегодня Би-би-си опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной. Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании Би-би-си договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Столичный Дептранс отмечает, что стоимость самой маски при закупке в Китае составляет 2 юаня (21-23 рубля), без учета расходов на логистику.



«Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки – от 20 до 43 рублей за пару», – добавила пресс-служба ведомства.

Во вторник Русская служба Би-би-си опубликовала материал, где утверждается, что торговая наценка на маски в столичном метрополитене якобы составляет 1800%, на перчатки – 450%. Утверждается, что столичный метрополитен приобрел средства индивидуальной защиты оптом, причем называются цены в якобы 1,64 рубля за маску и 4,37 рубля за пару перчаток, напоминает ТАСС.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима.

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