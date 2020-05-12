Госдума одобрила использование конфискованного спирта для антисептиков

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков. Второе и третье чтение назначены на 13 мая.

Документ, внесенный правительством, предусматривает дополнительные меры поддержки отдельных отраслей экономики на фоне ситуации с коронавирусом.

В рамках законопроекта, правительство сможет устанавливать случаи, порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Это позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств и сократить расходы бюджета на хранение и уничтожение конфискованного спирта, пояснили РИА «Новости» в Минфине.

Также документ предполагает отмену требования оснащения георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию крепостью более 25%.

Для организаций, перевозящих этиловый спирт из ЕАЭС автотранспортом, отменяется требование иметь соответствующую лицензию. Помимо этого, организациям при приобретении федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию разрешается до 1 января 2021 года не представлять уполномоченному органу справок об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или таможенным платежам.

Напомним, в России нарастили выпуск масок и антисептиков.