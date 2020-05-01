В Роспотребнадзоре описали поэтапный отказ от ограничительных мер

Отказ от ограничительных мер в России, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, будет проходить в несколько этапов, в каждом регионе он будет разный, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Надо понимать, что ничто не случится в один момент: что одним прекрасным утром все станет, как когда-то было. Такого не будет, и нет ни в одной стране мира, мы это видим», – сказала она в интервью радио «Комсомольская правда».

«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах РФ. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения», – пояснила Попова.

По ее словам, сейчас главное не допустить ошибки, которая могла бы привести к ухудшению обстановки.

Попова отметила, что ситуация с коронавирусом по всей стране постоянно отслеживается в режиме онлайн, рассматривается каждый случай заражения – пол, возраст, когда заразился, где, какое развитие, и другие критерии. Нужно понимать, как каждый регион может отреагировать на различные исходы ситуации – как на благоприятный, так и на самый неблагоприятиый сценарии.

«Этапы все прорабатываются, поручение есть, все алгоритмы уже понятны, согласованы практически со всеми, с кем следовало согласовать. Но объявить их нужно будет тогда, когда для этого наступит день. А вот чтобы он наступил, нужно соблюдать правила», – сказала она.

По словам главы ведомства, всплеск числа заболевших коронавирусной инфекцией наблюдается в России в течение двух последних дней по сравнению со стабильной ситуацией на прошлой неделе.

«И вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты и аналитики, на фоне ровной ситуации в течение больше чем семи дней. Даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных [заразившихся] – бессимптомные. Мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 7-10 дней назад, и эта ситуация была спрогнозирована», – сказала она.

Попова отметила, что максимальные темпы прироста инфицированных приходятся на ряд субъектов, среди которых Москва, Новосибирск, Северная Осетия – Алания, а также и другие регионы, где можно наблюдать реализацию тех рисков, о которых говорилось 10 дней назад.

«Ну, нельзя нарушить все мыслимые и немыслимые требования, провести выходные и праздники так, как хотелось, а потом ждать, что все останется как было или станет лучше. Но лучше потерпеть еще две недели, и стабилизация должна наступить, безусловно», – подчеркнула она.

По ее словам, регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно.

«У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно. Потому что, если уж выйти за пределы родного дома, который сегодня для нас – единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим, ни тем, кто нас дома ждет», – сказала она.

Попова напомнила, что людям нужно максимально сократить свой круг общения, а при выходе на улицу соблюдать все правила безопасности – носить маску и перчатки.

За последние сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 1601 человек. Указывается, что всего в стране заболел 114 431 человек, выздоровели 13 220 человек. Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1169 человек. В России рост числа заразившихся за сутки составил 7,4%.

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