Знаменитый гольфист извинился за совет лечить коронавирус водкой

Известный американский гольфист Джон Дэйли извинился за то, что советовал выпивать бутылку водки в день для борьбы с новым коронавирусом.

Ранее Дэйли на видео для членов гольф-клубов президента США Дональда Трампа показал бутылку водки и заявил, что такой объем этого напитка гарантированно защитит от заражения. Это видео вызвало негативную реакцию – гольфисту указали, что ВОЗ, напротив, заявляет об увеличении риска заражения коронавирусом из-за алкоголя, пишет The Sun.

В итоге Дэйли вынужден был извиниться.

«Я не хотел никого обидеть. Я просто делал это (снимал видео) для удовольствия, чтобы просто посмеяться в трудные времена, которые мы переживаем», – заявил он.

Ранее врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан заявил, что употребление алкоголя создает лишь дополнительную нагрузку на организм и печень в частности, что может навредить в случае с заболеванием коронавирусом.