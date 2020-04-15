Американский врач предупредил об опасности алкоголя при коронавирусе

Употребление алкоголя создает лишь дополнительную нагрузку на организм и печень в частности, это может навредить в случае с заболеванием коронавирусом, сообщил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть полезным употребление крепкого алкоголя в профилактических целях, Каплан заявил: «Следует взвесить все риски. Коронавирус, как и любая болезнь, создает нагрузку на все ваши органы. И пока ваш организм борется, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы».

«Вы хотите создать дополнительную нагрузку для вашей печени? Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции. Спирт не продезинфицирует ваши легкие», – передает РИА «Новости» слова Каплана.

Он также посоветовал использовать раствор воды с содой для полоскания горла.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

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